В ЛНР до 2030 года полностью перезапустят экономику

В Москве прошло заседание Совета Безопасности РФ, в котором впервые приняли участие руководители новых российских регионов. Фото: t.me/glava_lnr_info

Программа социально-экономического развития Луганщины скрупулезно проработана, одобрена и предусматривает, что до 2030 года в регионе полностью перезапустят экономику, промышленность и сельское хозяйство. Об этом заявил врио Главы ЛНР Леонид Пасечник, который сегодня впервые принял участие в заседании Совета Безопасности под председательством Президента РФ.

По словам руководителя Республики, набранный темп возрождения будет только расти.

- На Донбасс в полной мере возвращается созидание, по которому мы так соскучились, - отметил Пасечник.

Лидер ЛНР также напомнил, что сейчас на территории Донбасса развернулась самая большая стройка страны, а для людей действуют общероссийские меры поддержки.

- Донбасс дома, в дружной семье регионов России. В восстанавливаемых школах, больницах, дорогах мы своими глазами видим и чувствуем ту поддержку, о которой говорил Президент, - подчеркнул он и особо отметил, как приятно ему было услышать от Владимира Путина высокую оценку труда своих земляков, которые вопреки всем трудностям налаживают производство и восстанавливают мирную жизнь в регионе.

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