В ДНР заявили, что российские власти приняли исчерпывающие меры для безопасности эвакуированных из Донбасса детей

Омбудсмен ДНР выступила на заседании членов Совета Безопасности ООН по вопросу безопасности детей. Фото: ТГ/Морозова

Российские власти позаботились о безопасности детей, которых эвакуировали из Донбасса из-за украинской агрессии. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова на заседании Совета Безопасности ООН по «формуле Аррии».

- Обращаю ваше внимание, что местные власти и Российская Федерация приняли исчерпывающие меры для обеспечения безопасности населения. Более того, действовали строго в интересах детей и в рамках правового поля, в том числе положений международного гуманитарного права, - заявила она.

По словам омбудсмена, решение про эвакуацию, которое приняли в Республике 18 февраля 2022 года, было единственно возможным в условиях разгорающегося конфликта с украинской стороной. Учитывая близость территорий, жители Донбасса в первую очередь стремились выехать на территорию России.

- Кроме того, именно Российская Федерация создала все необходимые для приема беженцев условия, включая предоставление мер социальной поддержки, расселение людей, предоставление им возможности трудоустройства, - подчеркнула правозащитница, отметив, что Киев при этом блокировал «зеленые коридоры».

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