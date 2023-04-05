Ремонтные бригады продолжают устранять последствия недавней непогоды. Фото: Минугля ДНР

Энергетики планируют в течение двух-трех суток полностью восстановить электроснабжение в ЛНР, которое было нарушено накануне в результате обильного снегопада. Об этом сообщил генеральный директор Республиканской сетевой компании Борис Рыжилов.

Он отметил, что на данный момент свет вернули в дома 239 тысяч жителей. В то же время без электричества все еще остаются более 20 тысяч потребителей. Их подключат к сети уже в ближайшее время.

- По прогнозным данным, предприятие планирует в течение двух-трех суток локализовать все места повреждений и подать потребителям электроэнергию в полном объеме, - проинформировал Рыжилов.

При этом гендиректор уточнил, что в восстановительных мероприятиях задействованы 126 бригад энергетиков и 137 единиц спецтехники. Они работают круглые сутки.

- В ночное время работы не прекращаются, работы выполняются силами дежурных оперативно-выездных бригады круглосуточно во всех структурных подразделениях предприятия, - отметил он.

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