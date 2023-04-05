В ДНР работают 62 пункта приема и выдачи документов на российский паспорт

Процесс паспортизации населения стараются оптимизировать. Фото: ТГ/Моргун

В Донецкой Народной Республике увеличили количество пунктов приема и выдачи российских паспортов. На данный момент их число достигло 62. Об этом сообщили в Миграционной службе Министерства внутренних дел Республики.

Тем временем глава администрации Мариуполя Олег Моргун заявил, что такой пункт был открыт сегодня в городе по проспекту Ильича, 54. Там планируют ежедневно выдавать до 1 тысячи паспортов.

Мэр пояснил, что власти приняли решение территориально разграничить пункты приема документов и выдачи готовых паспортов - чтобы снизить нагрузку на специалистов и уменьшить очереди.

- Таким образом, жители Ильичевского, Приморского и Октябрьского районов могут подать заявление на выдачу паспорта гражданина РФ в ближайшем действующем пункте по месту проживания. А за получением готового документа в указанную дату обратиться в основной пункт выдачи на проспекте Ильича, - заявил Моргун, отметив при этом, что в Орджоникидзевском районе продолжат выдачу документов в пунктах приема заявлений.

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