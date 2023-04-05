В ЛНР российские бойцы сбили преследовавший их беспилотник ВСУ из автоматов

Дрон удалось сбить автоматной очередью. Фото: УНМ ДНР

Бойцы Росгвардии во время выполнения боевых задач на территории ЛНР обнаружили и сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ. Дрон противника находился на относительно небольшой высоте, поэтому военные смогли без труда его заметить. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

- Войсковой наряд Росгвардии находился на маршруте несения службы, когда один из спецназовцев обнаружил летящий на высоте не более 50 метров квадрокоптер, - заявили там.

Уточняется, что украинский беспилотник двигался вслед за бронированной машиной бойцов спецподразделения Росгвардии. Те приняли решение его уничтожить, после чего сбили дрон ВСУ очередью из автомата Калашникова.

Напомним, ранее сообщалось, что военнослужащим ЛНР доставят четыре автомобиля в рамках проекта «Тыл России». Бойцам также отправили гуманитарный груз и амуницию.

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