Комиссия по правилам реализации продуктов начнет работу в Мариуполе

Комиссию решили создать по итогам совещания с представителями ведомств и главным госинспекторов ветеринарной медицины ДНР. Фото: Моргун/ТГ

В Мариуполе создали комиссию по контролю правил реализации продуктов питания. В нее вошли главный государственный инспектор ветеринарной медицины Донецкой Народной Республики Виталий Савельев, представители силовых ведомств, Роспотребнадзора и СЭС. Об этом рассказал глава администрации Мариуполя Олег Моргун.

— На стихийных рынках города многие продукты питания продаются без необходимого ветеринарного контроля. Чтобы предотвратить возможные риски для здоровья горожан решили создать специальную комиссию, — рассказал градоначальник.

Моргун подчеркнул, что в задачи комиссии будет входить контроль правил реализации продуктов питания, включая мясо и продукты животноводства, в магазинах, на городских рынках и в местах стихийной торговли.

— В ближайшее время выработаем план первоочередных действий, и комиссия приступит к полноценной работе, — добавил мэр.

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