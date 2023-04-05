В ЛНР возродят Луганский авиаремонтный завод

Возрождение промышленности в Республике уже началось Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ЛНР возродят работу Луганского авиаремонтного завода, который простаивал с 2014 года. Сейчас уже полностью подготовлена дорожная карта возрождения предприятия и начато воссоздание технологической цепочки сервисного обслуживания авиадвигателей. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы ЛНР Леонид Пасечник.

— Уже к лету планируем наладить выпуск первой продукции – начать сервисное обслуживание двигателей для Ми-8 и Ми-17, а через полтора года полностью выйти на довоенные показатели. Сейчас силами специалистов Объединенной двигателестроительной корпорации полным ходом идет инвентаризация завода, — рассказал глава региона.

Леонид Пасченик поблагодарил Правительство России за помощь в восстановлении завода.

— Огромная благодарность Правительству Российской Федерации за помощь в восстановлении такого крупного предприятия, которое, безусловно, будет работать на наше общее благо! — отметил врио Главы ЛНР.

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