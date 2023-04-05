Количество жертв при обстреле Рубежного увеличилось до трех

Жертвами ВФУ стали три мирных жителя (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Число жертв в результате обстрела Рубежного в Луганской Народной Республике увеличилось до трех. По уточненным данным, погиб также мужчина 1956 года рождения. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Погибло двое мужчин 1956 и 1958 годов рождения, ранения получила мирная жительница, а также повреждено два многоквартирных жилых дома на проспекте Московском, — отметили в ведомстве.

Напомним, что около 02:45 населенный пункт Рубежное обстреляли украинские боевики. Вооруженные формирования Украины выпустили по городу две ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Тем временем в ДНР за сутки ранения получили двое мирных жителей в Макеевке и ранее освобожденном Никольском.

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