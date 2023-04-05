Дагестан примет участие в развитии культурной сферы Мариуполя

Культурное и национальное многообразие Мариуполя будет расширяться с каждым годом. Фото: Моргун/ТГ

Республика Дагестан готова оказать помощь Мариуполю в развитии культурной сферы, а также восстановлении городских учреждений культуры. Об этом рассказал глава приморского города Олег Моргун по итогам встречи с представителем Республики Дагестан в Волгоградской области Магомед-Расулом Холадеевым и заместителем главы Гергебильского района Асхабали Маликовым.

— Республика готова принять самое активное участие в развитии культурной сферы нашего города, включиться в восстановление объектов инфраструктуры. Уверен, что в составе нашей большой Родины культурное и национальное многообразие Мариуполя и всего Приазовья будет год от года неуклонно расширяться, — отметил Моргун.

Градоначальник добавил, что Республика Дагестан также готова реализовывать в Мариуполе различные совместные проекты при сотрудничестве с Федеральным агентством по делам национальностей.

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