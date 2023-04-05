Семь тысяч студентов и школьников СПО стали участниками Российского движения детей и молодежи

Тажке школьники ДНР приняли участие масштабном фестивале непрофессионального ученического творчества «Российская школьная весна». Фото: Толстыкина/ТГ

В работу Российского движения детей и молодежи включились студенты и школьники СПО из Донецкой Народной Республики. Порядка семи тысяч молодых людей стали участниками движения. Ребята собирают гуманитарную помощь, которую позже передают военнослужащим Республики. Об этом рассказала заместитель Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

— Ребята из ДНР принимают активное участие в движении. Например, в ходе акции «Поздравь защитника» активисты собрали 3000 писем и открыток, 2500 кг гуманитарных наборов и создали 400 «талисманов удачи», — рассказала зампред.

Толстыкина добавила, что ко Дню провозглашения Донецкой Народной Республики дан старт акции «С Республикой в сердце». В рамках проектах участники движения примут участие в фотомарафон, а также напишут авторские стихи и создадут видеоролики.

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