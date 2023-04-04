Калужская область отремонтирует в Первомайске кровли 30 домов и четырех соцобъектов

Все ремонтные работы происходят согласно заранее согласованному плану. Фото: Колягин/ТГ
Строители из Калужской области отремонтируют кровли в 30 многоквартирных домах подшефного Первомайска. Восстановление также коснется социальных объектов города. Ранее все эти здания были внесены в план восстановления на 2023 год. Об этом сообщил глава администрации Первомайска Сергей Колягин.
— Согласно ранее утвержденному плану, в 2023 году ремонт запланировано провести на четырех объектах социальной сферы и тридцати объектах многоквартирного жилого фонда, в том числе на 12-ти домах с мягкой кровлей и на 18-ти домах с шиферным покрытием, — рассказал мэр.
Колягин добавил, что ремонт кровель проводится качественно и быстро.
— Некоторые объекты уже находятся на завершающей стадии, где-то работы только начались, но в целом ремонт проводится качественно и быстро благодаря слаженной работе строительных бригад, — добавил градоначальник.
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