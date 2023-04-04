Кардиохирург из Санкт-Петербурга помог врачам из ЛНР выполнить сложные операции на сердце

Врачи уже провели ряд сложных операций на сердце. Фото: Минздрав ЛНР

Врач из Санкт-Петербурга помог медикам из Луганской Народной Республики провести сложные операции на сердце по пластике митрального клапана. Об этом рассказал заведующий отделением кардиохирургии Луганской республиканской клинической больницы Роман Мирошников.

— Коллега из Санкт-Петербурга приехал неделю назад, вместе с ним мы уже выполнили ряд сложных операций на сердце. Среди них две пластики митрального клапана. Раньше при патологии чаще всего требовалось ставить протез клапана. Сейчас же мы проводим клапаносохраняющую операцию, — добавил завотделением.

Напомним, что ранее врачи национального медцентра Минздрава России спасли парализованного ребенка из ДНР. 12-летняя девочка из ДНР в результате обстрела получила минно-взрывное ранение, повредив позвоночник и спинной мозг. Она была парализована, но сейчас заново учится стоять и передвигаться.

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