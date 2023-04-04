Вологодская область отремонтирует 2,5 километра теплосетей в подшефном Алчевске

Ранее регион-шеф уже передавал в Алчевск гуманитарную помощь и автобусы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Регион-шеф Вологодская область отремонтирует почти 60 объектов в Алчевске, включая жилые дома и почти 2,5 км теплосетей. Восстановление поврежденной инфраструктуры города планируют завершить к началу следующего отопительного сезона. Об этом рассказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

— На 2023 год запланирована специальная программа текущих капитальных ремонтов и помощи Алчевску. Всего в нее включено 59 объектов, в том числе 33 многоквартирных дома, замена в них окон, — отметил глава региона. — И мы впервые начинаем ремонтировать тепловые сети. Запланирован ремонт почти 2,5 км теплосетей — наиболее изношенных, которые требуется привести в порядок к новому отопительному сезону 2023-2024 годов.

Кувшинников подчеркнул, что восстановительные работы коснуться также объектов образования — детских садов и школ. Ремонтировать будут и трансформаторные подстанции, больницы и поликлиники.

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