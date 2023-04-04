Журналисты ДНР и Ростовской области подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение даст возможность развить профессиональные контакты журналистов двух регионов. Фото: ДОН Медиа

Региональные отделения Союза журналистов России Ростовской области и Донецкой Народной Республики подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили Анатолий Максак и Виктор Петренко. Об этом сообщили в пресс-службе отделения СЖР в ДНР.

— Мы рассчитываем построить единое информационное пространство двух регионов. Когда-то мы были тесно связаны, но нас разъединили определенные условия, а сегодня мы возвращаемся к нормальной работе, — рассказал Анатолий Максак.

Председатель отделения Союза СЖР в ДНР Виктор Петренко добавил, что редакции уже плотно работают, обмениваются материалами. В частности, взаимодействие уже налажено между телеканалами «ДОН 24» и «Юнион», «Первый Республиканский» и «Оплот ТВ»

— Журналисты ДНР вернулись в большую семью, в Россию. И все они солидарны не только на словах, но и на деле, — отметили в пресс-службе регионального отделения Союза журналистов России.

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