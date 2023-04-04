С 1 апреля оформить полис ОМС можно во всех МФЦ ДНР

Срок изготовления полиса составляет 1 месяц. Фото: МФЦ ЛНР

С 1 апреля во всех Многофункциональных центрах предоставления государственных услуг Донецкой Народной Республики появилась возможность подать документы на оформления полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Для получения полиса ОМС понадобится только паспорт РФ (можно без прописки, она подтверждается паспортом ДНР или Украины) и СНИЛС (при наличии).

— Нужно написать заявление и указать адрес электронной почты (если ее нет, можно указать эл. почту родственника). На эту почту будет направлен оформленный полис для скачивания, срок — 1 месяц, — рассказали в МФЦ.

Для получения полиса ОМС ребенку (у него должно быть подтверждено гражданство РФ) понадобится свидетельство о рождении или паспорт ребенка, СНИЛС ребенка (при наличии), документы, удостоверяющие личность и статус законного представителя, а также заявление и адрес эл. почты представителя.

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