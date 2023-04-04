В мариупольском поселке Каменск восстанавливают школу и детский сад

Работы на объектах ведутся согласно графику. Фото: Моргун/ТГ

Фонд капитального строительства Московской области продолжает ремонт в школе №19 и детскому саду №161 в поселке Каменск. Глава администрации Мариуполя проинспектировал ход восстановления образовательных учреждений, отметив, что степень готовности объектов — 70 и 60% соответственно. Об этом Олег Моргун рассказал в своем телеграм-канале.

— Сегодня в школе ведутся активные работы по внутренней отделке помещений и утеплению фасада. Ранее специалисты произвели замену всех инженерных коммуникаций, восстановили конструктив здания и закрыли тепловой контур. Заменили 21 плиту перекрытия, — рассказал мэр.

Олег Моргун подчеркнул, что масштабные ремонтно-восстановительные работы ведутся и в детском саду.

— Здесь заменено 13 плит перекрытия, выполнена стяжка полов, восстановлен конструктив здания. В ближайшее время строители завершат установку оконных блоков. В 22 домах барачного типа в поселке также ведется капремонт конструктивов и кровли, — добавил градоначальник.

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