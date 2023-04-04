Главе Минздрава ДНР вручили медаль «За укрепление боевого содружества»

Дмитрий Гарцев добавил, что продолжит работать во имя благополучия ДНР. Фото: Гарцев/ТГ

Министра здравоохранения Донецкой Народной Республики Дмитрий Гарцев был награжден медалью «За укрепление боевого содружества». Награду главе Минздрава вручил генерал-майор, заместитель командующего войсками Восточного военного округа по боевой подготовке Артур Шемайтис. Об этом Дмитрий Гарцев рассказал в своем телеграм-канале.

— Благодарю Министерство обороны Российской Федерации за оказанную честь и доверие! Продолжу работать во имя благополучия Республики, — добавил он.

Напомним, что вчера Орденом Мужества был награжден депутат Государственной Думы Сергей Сокол, который добровольно ушел на СВО в октября 2022 года. Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев поздравил депутата с награждением, отметив, что Сергей Сокол был награжден абсолютно заслуженно за честное и мужественное выполнение боевых задач.

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