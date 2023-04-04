Мед из ДНР начнут поставлять на рынки Китая

В Республике получают очень хороший цветочный белый мед, который высоко ценится покупателями Фото: Иван ПРОХОРОВ

Компания из Новгородской области выразила заинтересованность в поставках в Китай меда, собранного в Донецкой Народной Республике. Такое намерение озвучила управляющая компанией «Медовый дом» Эмилия Агеева во время Китайско-российского форума предпринимателей в Пекине.

- Мы нацелены выстроить цепочку возможных поставок сырья из ДНР, оно будет переработано и расфасовано на территории Новгородской области, и уже под брендом «Медового дома» продукция будет поставляться в КНР, - заявила она.

По словам Агеевой, компания уже начала закупать в новых регионах России сырье для меда. К примеру, из ДНР получают очень хороший цветочный белый мед, который высоко ценится покупателями.

- В Китае любят белые сорта: это липа дальневосточная или акация. Белые сорта более мягкие и цветочные, - пояснила управляющая.

При этом Агеева подчеркнула, что поставляемый продукт очень высокого качества.

- Качество меда на новых территориях, наверное, одно из самых лучших на сегодняшний день в нашей стране, с точки зрения качества и безопасности, - отметила она.

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