В ЛНР запустили вечерние рейсы для некоторых пригородных автобусов

Графики движения размещены на официальном сайте администрации города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Ровеньки в ЛНР были предприняты меры по улучшению ситуации с транспортным сообщением. Как и просили местные жители, власти договорились с перевозчиками увеличить количество автобусных отправлений по городу после 18:00. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Леонид Пасечник, который подвел краткие итоги исполнения данным им поручений по результатам выездных встреч с жителями Антрацитовского района и Ровеньков.

- Лично проверил, что графики движения размещены на официальном сайте администрации. Подчеркнул, что в дальнейшем любые изменения в графике должны оперативно доводиться до жителей, - заявил он.

По словам Пасечника, местным властям поручено также провести дополнительный анализ, насколько принятые меры смогут обеспечить спрос жителей города и района на пассажирские автоперевозки.

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