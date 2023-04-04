В ДНР открыли отдел Азово-Черноморского управления Росрыболовства

В системе Росрыболовства создан новый территориальный орган Фото: Александр КОЦ

В Донецкой Народной Республике открыли отдел Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе организации.

- С целью предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных требований, посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством РФ мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранения их последствий и (или) восстановления правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений, на территории ДНР образован отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Управления, - пояснили там.

Уточняется, что в данный момент в отделе формируется штат.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе хотят наладить перевозку по воде пассажиров в приморские города России. Власти возлагают большие надежды на порт.

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