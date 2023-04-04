В ДНР заработала «горячая линия» по вопросам оформления недвижимости

Звонки от жителей будут принимать в будние дни Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ДНР открыли «горячую линию». Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра.

Там уточнили, что телефонная линия была запущена с целью предоставления гражданам консультаций по оформлению недвижимости.

- В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ДНР начала функционировать «горячая линия». Она создана в целях установления взаимодействия с гражданами для осуществления информационно-разъяснительной работы по вопросам, входящим в компетенцию Управления, - проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что звонки от жителей будут принимать с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу - с 10:00 до 15:45 (перерыв с 13:00 до 13:45). Номер «горячей линии»: +7(949) 500-04-51.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР Росреестр начал прием документов для государственной регистрации прав на недвижимость. Прием документов осуществляется по адресу: Донецк, проспект Мира, 10а.

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