В ЛНР обесточены шесть насосных станций, без воды остаются более чем 130 тысяч человек

Без централизованного водоснабжения все еще остаются жители Ровеньков, поселков Володарск и Славяносербск, Славяносербского района, Перевальска и Перевальского района Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В результате неблагоприятных погодных условий, возникших 30-31 марта, обесточены шесть насосных станций государственного унитарного предприятия «Лугансквода». Без воды остаются свыше 130 тысяч абонентов в более чем полусотне населенных пунктов Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в МЧС ЛНР.

- По состоянию на 06:00 4 апреля отключено шесть насосных станций, подача водоснабжения нарушена более чем 130 000 абонентов в 57 населенных пунктах, - проинформировали в спасательной службе.

В МЧС уточнили, что без централизованного водоснабжения все еще остаются жители Ровеньков, поселков Володарск, Славяносербск, Славяносербского района (15 населенных пунктов), Перевальска и Перевальского района (28 населенных пунктов).

Ремонтные бригады продолжают восстанавливать электроснабжение в регионе.

Напомним, в конце марта на территорию Республики обрушился сильный снегопад. Непогода привела к серьезным последствиям.

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