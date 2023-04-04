В ЛНР из-за непогоды без света остаются жители 86 населенных пунктов

Энергетики продолжают устранять последствия непогоды. Фото: Минугля ДНР

Около 50 тысяч абонентов в 86 населенных пунктах ЛНР все еще остаются без света в результате непогоды, которая обрушилась на Республику 30 марта. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

- В результате неблагоприятных погодных условий, возникших 30-31 марта, по состоянию на 06:00 4 апреля без электроснабжения остаются 49 519 абонентов в 86 населенных пунктах, - проинформировали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за непогоды без света оставались почти 60 тысяч жителей ЛНР. В Республике были обесточены 148 населенных пунктов. К таким последствиям привел сильный снегопад, наблюдавшийся на территории региона в конце марта. Из-за непогоды были отменены все пригородные и междугородние автобусные рейсы, без воды остались многие города и районы. Для помощи коммунальным службам в ликвидации последствий удара стихии были задействованы военнослужащие и росгвардейцы.

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