Председатель Правительства ДНР поздравил депутата Госдумы Сергея Сокола с награждением Ордена Мужества

Сергей Сокол принимает участие в СВО с октября 2022 года. Фото: Солнцев/ТГ

Указом Владимира Путина Орденом Мужества был отмечен депутат Государственной Думы Сергей Сокол. Он добровольно ушел на СВО и сейчас служит в составе расчета аэроразведки БАРС «Каскад». С заслуженной наградой депутата поздравил Председатель Правительства Донецкой Народной Республики. Об этом Евгений Солнцев рассказал в своем телеграм-канале.

— Депутат Государственной Думы Сергей Сокол отмечен Орденом Мужества. Указ об этом сегодня подписал наш президент Владимир Владимирович Путин. Награжден Сергей абсолютно заслуженно. Для тех, кто не знает, а таких, уверен, немного, Сергей Сокол еще в октябре добровольно мобилизовался. Боевые задачи выполняет честно и мужественно. По-другому не умеет, — отметил Солнцев.

Напомним, что ранее Владимир Путин подписал указ о создании фонда господдержки «Защитники Отечества», который будет заниматься вопросами поддержки участников военной операции.

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