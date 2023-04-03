Спасатели МЧС ликвидировали пожар в детском доме-интернате

Детей успели вывести из здания до приезда пожарных. Фото: МЧС ЛНР

В детской комнате отдыха Краснодонского детского дома-интерната произошло возгорание. Силами спасателей МЧС ЛНР оно было ликвидировано. Детей успели эвакуировать из здания и никто не пострадал. Об этом сообщили пресс-службе спасательного ведомства Луганской Народной Республики.

— До прибытия пожарно-спасательных подразделений персоналом интерната была произведена эвакуация детей в количестве 20 человек. Благодаря оперативным действия сотрудников спасательного ведомства удалось не допустить распространение огня и минимизировать ущерб, — отметили в МЧС Республики.

В пресс-службе ведомства добавили, что огнем было повреждено деревянное перекрытие между первым и вторым этажами здания дома-интерната. В момент возгорания в комнате никого не было. Площадь горения составила 1 кв. м. Причина пожара устанавливается. Огонь был полностью ликвидирован за сорок минут после вызова спасателей.

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