Молодая Гвардия Единой России направит в ДНР и ЛНР 40 волонтеров для помощи медикам

В новые регионы страны прибудут 40 добровольцев. Фото: пресс-служба «ЕР».

Молодая Гвардия Единой России (МГЕР), а также Волонтерская Рота в два раза увеличат количество волонтеров, которые помогают врачам в Донецкой и Луганской Народных Республиках. 40 добровольцев уже отправились в новые регионы страны для помощи медикам Донецка, Луганска и Мариуполя. Об этом сообщили в пресс-службе всероссийской политической партии «Единая Россия».

— Очередная группа волонтеров отправилась в новые регионы. Более 40 человек сменят своих товарищей. По-прежнему магистральным направлением нашей работы остается помощь медикам, — рассказал председатель МГЕР Антон Демидов.

В пресс-службе добавили, что волонтеры помогут разгрузить врачей в медучреждениях Мариуполя, Донецка и Луганска для непосредственной помощи раненым и планового лечения мирных жителей.

— О дополнительной поддержке попросили сами медики, — добавили в пресс-службе «ЕР».

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