В ДНР восстанавливают 49 медучреждений

Сейчас в Республике восстанавливают 49 объектов здравоохранения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев совместно с замминистра здравоохранения РФ Андреем Плутницким проинспектировали ход строительства больницы интенсивного лечения в Мариуполе. Работа ведется по графику. Об этом Евгений Солнцев рассказал в своем телеграм-канале.

— Всего в Республике восстанавливается 49 объектов здравоохранения. В течение двух недель мы доработаем этот список и подадим на рассмотрение Правительству РФ. Радует то, что наши инициативы по реконструкции и переоснащению республиканских медучреждений поддерживаются Министерством здравоохранения РФ, — отметил Солнцев.

Напомним, что ранее Правительство России подписало распоряжение о создании на территории ДНР двух лечебно-реабилитационных центров для сотрудников МЧС и пожарноспасательной службы. Основная цель таких центров — лечение и реабилитация сотрудников МЧС, противопожарной службы, а также гражданских служащих, на которых возложено обеспечение ведомства.

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