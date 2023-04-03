Украинские боевики ранили мирную жительницу в Горловке

Женщина получила ранения в Никитовском районе города Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

По уточненным данным, стало известно о еще одном пострадавшем мирном жителе Горловки. Ранее вооруженные формирования Украины нанесли удар по городу, использовав артиллерийские снаряды 155 мм. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Фомина, 12 ранена женщина 1953 года рождения. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, — отметили в ведомстве.

В СЦКК подчеркнули, что город подвергся обстрелу около 15:50. Украинские боевики выпустили по Горловке пять снарядом калибром 155 мм со своих позиций, расположенных в населенном пункте Дзержинск.

Напомним, что в Горловке была убита мирная жительница 1955 года рождения. За сутки два мирных жителя ДНР получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских боевиков. Под огнем оказались Донецк, Горловка и Петровское. ВСУ обстреляли их из артиллерии калибра 155 и 152 мм, а также РСЗО.

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