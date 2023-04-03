Полицейские раскрыли убийство в Торезе по «горячим следам»

Правоохранители передали материалы дела в Следственный комитет РФ по ДНР. Фото: ДАН

Сотрудники сектора уголовного розыска Торезского городского отдела полиции по «горячим следам» установили и задержали мужчину, подозреваемого в убийстве человека. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел по Донецкой Народной Республике.

— На лестничной площадке подъезда многоквартирного дома в одном из микрорайонов Тореза обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские по «горячим следам» установили и задержали ранее судимого 40-летнего мужчину, обоснованного подозреваемого в совершении данного преступления. Фигурантом оказался знакомый потерпевшего, — отметили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники сектора уголовного розыска также обнаружили орудие преступления — им стал кухонный нож. Подозреваемый был задержан. Материалы переданы в следственные органы СУ СК РФ по Донецкой Народной Республике.

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