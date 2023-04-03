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НовостиПолитика3 апреля 2023 18:13

Липецкая область в 2023 году отремонтирует школы, детсад и системы водоснабжения в Володарском районе ДНР

Администрация уже утвердила список объектов
Виктория ПОДАРОВА
Восстановление Республики продолжается. Фото: Толстыкина/ТГ

Восстановление Республики продолжается. Фото: Толстыкина/ТГ

Регион-шеф Липецкая область восстановит в освобожденном Володарском районе Донецкой Народной Республики школы, детский сад и инфраструктурные объекты. Об этом сообщил глава администрации района Сергей Юзвинкевич.

— Утвержден список объектов для ремонта в этом году. Всего будет отремонтировано семь объектов, из них три системы водоснабжения, три школы и детский сад, — рассказал Юзвинкевич.

Глава администрации подчеркнул, что ремонтные работы выполнят подрядные организации Липецкой области.

Напомним, что и другие регионы России продолжают помогать подшефным городам и районам Республики. Кемеровская область разместит в Горловке асфальтобетонный завод, а также передаст городу строительную технику. Эти меры помогут начать ремонт дорожно-уличной сети города. Площадку под размещение завода уже начали выбирать.

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