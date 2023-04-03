В ДНР определили дату отключения отопления

Отопление в ДНр отключат в середине апреля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Донецкой Народной Республики определили дату окончания отопительного сезона, опираясь на прогноз синоптиков. Теплоснабжение жителям Республики всех категорий отключат 15 апреля. Об этом рассказал Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

— В Минстрое напомнили, что отопление отключается, если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 градусов Цельсия. Опираясь на прогноз наших синоптиков, предполагаем, что датой окончания отопительного периода для всех категорий потребителей станет 15 апреля 2023 года, — подчеркнул Солнцев.

Председатель добавил, что на оперативном совещании с врио Главы ДНР, членами Правительства, а также руководителями органов исполнительной власти, главами городов и районов обсудили проблему с несвоевременным вывозом мусора. Правительству было поручено разобраться с этим вопросом.

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