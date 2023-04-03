В ЛНР из-за подъема воды в реках оказались подтоплены 45 приусадебных участков и 5 мостов

Спасатели переведены на несение службы в режиме повышенной готовности. Фото: МЧС ЛНР

В Луганской Народной Республике из-за резкого подъема уровня воды в реках оказалась подтоплена часть приусадебных участков и низководных мостов. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР.

Там напомнили, что в связи с сильным снегопадом и последующим резким повышением температуры воздуха, которые наблюдались в регионе накануне, в реках поднялся уровень воды.

- В связи с этим на территории Республики подтоплены 5 низководных мостов и 45 приусадебных участков. Жизнеобеспечение населенных пунктов не нарушено, - проинформировал начальник Центра управления в кризисных ситуациях МЧС ЛНР Константин Дахненко.

По словам сотрудника спасательной службы, все силы и средства МЧС ЛНР находятся сейчас в режиме повышенной готовности.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЛНР ожидается затопление жилья в речных поймах. МЧС прогнозирует подъем уровня воды на реках.

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