Сенатор от ЛНР Дарья Лантратова считает высокой оценкой своей работы введение Киевом санкций против нее

Сенаторы от новых регионов России попали в «черный список» Зеленского. Фото: «ЕР»

Сенатор от ЛНР Дарья Лантратова считает высокой оценкой ее работы решение Киева ввести против нее персональные санкции. Под них также попали ее коллеги из новых регионов РФ.

- Какие прекрасные новости! Зеленский ввел персональные санкции против меня и моих коллег-сенаторов от ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сроком на 10 лет. И это не первоапрельская шутка, - отметила она в своем телеграм-канале.

Сенатор напомнила, что когда ранее она попала в санкционный список Евросоюза, то также сочла это за признание эффективности своего труда на благо ЛНР и России.

- Повторюсь еще раз. Спасибо за высокую оценку моей работы. И за подарок на именины. Россия - лучшая страна в мире, - отметила Дарья Лантратова.

Сенатор также призналась, что раньше очень любила приезжать в Киев - «красивейший город», который «с приходом комика превратился в режимный, пропитанный ненавистью и нетерпимостью, центр национализма».

Напомним, в конце января ряд чиновников из ДНР и ЛНР попали в том числе под санкции Японии. В отношении госслужащих ввели персональные ограничения.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Новый премьер ДНР Евгений Солнцев пообещал приложить все усилия для возрождения экономики Республики

Денис Пушилин назначил Евгения Солнцева на должность председателя Правительства ДНР (подробнее)