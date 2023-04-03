В ЛНР за месяц задержали 35 пособников ВСУ

Подозреваемых проверяют на причастность к диверсионной деятельности
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В марте на территории ЛНР были задержаны 35 человек, которых подозревают в пособничестве украинским спецслужбам и ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
- За прошедший месяц росгвардейцы задержали в ЛНР 35 предполагаемых пособников противника. Они подозреваются в сборе информации в интересах СБУ и ВСУ, - проинформировали там.
Уточняется, что в мобильных телефонах задержанных были обнаружены карты и фотографии с координатами военных и гражданских объектов, расположенных в Республике. Эти сведения могли были быть переданы противнику для нанесения им огневых ударов.
Кроме того, в ходе обыска у задержанных обнаружили стрелковое оружие, боеприпасы и дымовые шашки, а еще крупные суммы денег в гривнах и долларах.
- Для дальнейшего разбирательства задержанные переданы взаимодействующим органам. В настоящее время они проверяются на причастность к диверсионной деятельности, - заявили в пресс-службе.
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