В Донецке из-за просадки и смещения рельса остановили трамваи

Размытие грунта привело к просадке и смещению рельса на трамвайном пути Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В центре Донецка размытие грунта привело к просадке и смещению рельса на трамвайном пути. Из-за этого движение транспорта на данном участке дороги временно ограничили. Более конкретную информацию озвучил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Так, по словам мэра, инцидент был зафиксирован в Ленинском районе.

- Временно приостановлено движение трамвайного маршрута № 3 на участке «Универмаг «Радуга» - ул. Физкультурная» в Ленинском районе по причине просадки и смещения рельса, - проинформировал он.

Тем временем ремонт дорог в городе Енакиево стал невольной причиной дефицита топлива в ДНР. Из-за восстановительных работ оказались обрезаны пути сообщения в некоторые населенные пункты, вследствие чего на ряде АЗС возник дефицит бензина. Однако власти Республики уже предприняли меры и решили этот вопрос - в ответ на поступившие жалобы от автомобилистов были найдены пути объезда Енакиево для бесперебойной поставки топлива в другие города региона.

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