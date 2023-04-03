Фонд «БлагоДарите» продолжит работу в ЛНР, однако закроет работу горячей линии по социально-правовой помощи

Президент фонда Марина Зубова. Фото: ЛИЦ

Благотворительный фонд «БлагоДарите» объявил о завершении работы горячей линии по оказанию социально-правовой помощи жителям ЛНР. Об этом сообщила в ходе брифинга в ЛИЦ Президент фонда Марина Зубова.

По ее словам, основная задача - помочь людям разобраться в условиях изменившегося законодательства - была выполнена. Сейчас специалисты горячей линии отмечают значительное сокращение количества обращений от граждан.

При этом Зубова подчеркнула, что фонд продолжит свою работу на территории Республики, оказывая помощь тем, кто в ней нуждается. В частности, будет оплачивать людям медикаменты, лечение, предоставлять другие виды материальной поддержки. Однако горячую линию все же закроет.

- Наша задача - в тот пик и наплыв, она, конечно, была выполнена и выполнена в срок. Сегодня мы хотим объявить о том, что горячая линия по социально-правовой помощи при поддержке благотворительного фонда «БлагоДарите» на данный момент с 1 апреля закрывается, - отметила руководитель организации.

Жителям Республики напомнили, что получить консультации они по-прежнему могут по телефонам аппарата омбудсмена ЛНР.

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