Из-за непогоды без света до сих пор остаются почти 60 000 жителей ЛНР

Последствия сильного снегопада, обрушившегося на Луганщину в конце марта, еще ощутимы Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Последствия сильного снегопада, обрушившегося на Луганщину в конце марта, еще ощутимы - без света остаются почти 60 000 жителей ЛНР. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

Там уточнили, что обесточенными все еще остаются с полторы сотни населенных пунктов Республики.

- В результате неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остаются 59 656 абонентов в 148 населенных пунктах, - рассказали в ведомстве.

Тем временем в Луганске полтора десятка котельных все еще остаются без электричества. Без теплоснабжения в городе сейчас 29 жилых домов, где проживают 1 380 абонентов.

Напомним, в конце марта на территорию Республики обрушился сильный снегопад. Непогода привела к серьезным последствиям: были отменены все пригородные и междугородние автобусные рейсы, без воды остались многие города и районы. В ЛНР помощь коммунальным службам в ликвидации последствий удара стихии оказывают военнослужащие и росгвардейцы.

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