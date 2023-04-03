Украинские боевики выпустили по ДНР более 120 боеприпасов за сутки, ранены два человека

Противник вел обстрелы из артиллерии и РСЗО Фото: Иван ЖИЛЯК

За прошедшие сутки под украинскими обстрелами оказались три населенных пункта ДНР - Донецк, Горловка и Петровское. ВСУ обстреляли их из артиллерии калибра 155 и 152 мм, а также РСЗО. По данным населенным пунктам был выпущен 121 боеприпас. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что в результате обстрелов пострадали мирные люди.

- За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и ранее освобожденном Петровском, - проинформировали наблюдатели.

Сообщается также, что обстрелами повреждены 16 домов и один объект гражданской инфраструктуры в Республике.

Напомним, в Горловке в результате обстрела были повреждены жилые дома и линия электропередачи. На улице Водная зафиксировано прямое попадание в частный жилой дом, также поврежден автомобиль и газопровод.

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