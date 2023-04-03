Жители лишены света и тепла Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полтора десятка котельных в Луганске все еще остаются без электричества. Жители лишены света и тепла. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

- В Луганске остаются без электроэнергии 15 котельных. Без теплоснабжения 29 жилых домов - 1 380 абонентов, - проинформировали в ведомстве.

Отметим, ранее сообщалось, что по состоянию на 11:00 вчерашнего дня специалистам государственного предприятия «Луганскгаз» удалось восстановить работу 11 котельных, расположенных в Луганске. До этого времени в столице ЛНР были обесточены 22 котельные, без теплоснабжения находились 98 жилых домов.

Напомним, в конце марта на территорию Республики обрушился сильный снегопад. Непогода привела к серьезным последствиям: были отменены все пригородные и междугородние автобусные рейсы, без воды остались многие города и районы. В ЛНР помощь коммунальным службам в ликвидации последствий удара стихии оказывали военнослужащие и росгвардейцы.

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