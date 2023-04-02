Артисты донецкой муздрамы открыли гастрольный тур в ХМАО комедией «Наливные яблоки»

Первый показ спектакля в ХМАО прошел 31 марта. Фото: пресс-служба МДТ им. М.М.Бровуна

Артисты Донецкого музыкально-драматического театра имени М.М.Бровуна открыли гастрольный тур в Ханты-Мансийском автономном округе комедией «Наливные яблоки» по пьесе Александра Островского. Показы спектаклей донецкого театра пройдут в городах Когалым, Сургут, Ханты-Мансийск, Нягань, Югорск. Об этом сообщили в пресс-службе МДТ им. М.М.Бровуна.

— Дончане везут югорчанам самый добрый спектакль «Рассказ о счастье» Анатолия Крыма, комедию «Наливные яблоки» Александра Островского в постановке Сергея Бобровского, романтическую историю в двух актах без антракта «Диалог одиноких душ», взятую из разговоров из открытых источников в социальных сетях, концерт патриотической направленности «Za Победу!», — отметили в театре.

В пресс-службе добавили, что после гастролей коллектив отправится в культурную столицу РФ, чтобы 16 апреля принять участие в ХХV Международном фестивале русских театров «Встречи в России», посвящённом 200-летию Александра Николаевича Островского.

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