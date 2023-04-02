Следственный комитет будет расследовать ранение мирной жительницы в Куйбышевском районе Донецка

Следователи установят круг лиц, причастных к преступлениям. Фото: СК РФ

Следственный комитет России будет расследовать очередное преступление вооруженных формирований Украины, в результате которого ранение получила мирная жительница Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— СК России расследует очередные преступления украинских вооруженных формирований. Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка, — отметили в пресс-службе.

Напомним, что сегодня утром вооруженные формирования Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив по нему за два часа порядка 11 снарядов. В результате обстрела ранение получил мирная жительница 1949 года рождения.

Тем временем украинские боевики ударили по населенному пункту Петровское. В результате обстрела ранена женщина 1955 года рождения.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Без электроснабжения из-за непогоды остаются более 100 тысяч абонентов ЛНР

Специалисты продолжают устранение аварий (подробнее)