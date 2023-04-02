Специалисты вернули электроснабжение 172 тысячам абонентов ЛНР

Восстановительные работы на сетях электропередачи продолжаются (архивное фото). Фото: Минугля ДНР

Специалисты «Республиканской сетевой компании» в Луганской Народной Республике восстановили электроснабжение 172 тысячам абонентов. В работах задействованы более 90 оперативно-выездных бригад. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

— По состоянию на 14:00 2 апреля восстановлено электроснабжение 172 979 абонентов. Остаются обесточенными 1 108 трансформаторных подстанций 6-10 кВ. В проведении аварийно-восстановительных работ задействовано 94 оперативно-выездные бригады и 99 единиц спецтехники, — отметили в пресс-службе «РСК».

В компании подчеркнули, что продолжат восстановление пока дома всех жителей Республики не вернется свет.

Напомним, что ранее в Луганске возобновили работу 11 котельных, в которых не было электричества. Еще 22 объекта остаются обесточенными, но аварийные бригады продолжают устранять последствия снегопада 30 марта. В результате обильных осадков часть жителей Республики лишилась света и тепла.

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