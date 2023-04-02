Федеральная антимонопольная служба начала мониторинг цен в ДНР

Вопрос с ценообразованием Республики отслеживают республиканские и федеральные ведомства (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приступила к регулярному мониторингу стоимости товаров в Донецкой Народной Республике. Информацию о текущем ассортименте и ценовой доступности товаров передают в Правительство России. Об том сообщили в пресс-службе ФАС.

— По вопросу о мерах сдерживания роста цен сообщаем, что ФАС России на постоянной основе осуществляет мониторинг цен на потребительские товары в ДНР. Информация о текущей ситуации на потребительских рынках с предложениями о мерах по повышению ассортиментной и ценовой доступности товаров для граждан регулярно направляется в Правительство РФ, — отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в ДНР появился Штаб по ценообразованию. Одна из задач новой организации — еженедельно проводить мониторинг цен в Республике и предпринимать меры для их снижения. Ранее в Республике отметили снижение цен на ряд социально значимых товаров, включая крупы, масло и овощи.

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