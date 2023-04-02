В Луганске возобновили работу 11 котельных, в которых не было электроснабжения

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Специалисты предприятия «Луганскгаз» возобновили электроснабжение 11 котельных в Луганске. Сейчас специалисты работают над устранением аварийной ситуации в других котельных города. Об этом сообщили в пресс-службе «Луганскгаза».

— Специалисты ГУП «ЛУГАНСКГАЗ» успешно восстановили работу 11 котельных города Луганска, которые были остановлены по причине отсутствия электроснабжения. По состоянию на 11:00 2 апреля всё ещё остаются обесточенными 22 котельные города, в результате чего без теплоснабжения на данный момент находятся 98 жилых домов, — отметили в пресс-службе предприятия.

Сотрудники предприятия совместно со специалистами «РСК» прикладывают максимальные усилия для скорейшего восстановления питания котельных.

Напомним, что в Луганской Народной Республике без света остаются более 100 тысяч абонентов. Также в результате прорыва теплотрассы без теплоснабжения в Луганске остались порядка 80 домов.

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