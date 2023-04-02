В ДНР поступит новая техника для тушения лесных пожаров

В Республику доставят также оборудование и снаряжение для тушения лесных пожаров. Фото: МЧС ДНР

Новая техника для тушения лесных пожаров, а также оборудование и снаряжение доставят в Донецкую Народную Республику после утверждения всех нормативных актов. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства лесного хозяйства.

— Минприроды России совместно с Рослесхозом разработали проект распоряжения Правительства России «Нормативы обеспеченности субъекта РФ лесопожарными формированиями, пожарной техникой и оборудованием, противопожарным снаряжением и инвентарем, иными средствами предупреждения и тушения лесных пожаров», куда будут включены нормативы для ДНР после чего будет запланировано приобретение пожарной техники, оборудования и снаряжения, — отметили в пресс-службе.

Напомним, что ранее для ДНР была разработана программа социально-экономического развития. Она поможет поднять уровень жизни в регионе до общероссийского уровня к 2030 году.

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