В ЛНР начал работу мобильный пункт замены водительских удостоверений. Фото: МВД Республики

В Луганской Народной Республике начал работу мобильный пункт замены водительских удостоверений. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.

- Руководством Министерства внутренних дел по Республике для отдаленных населенных пунктов, где отсутствуют регистрационно-экзаменационные подразделения, открыт мобильный пункт по оказанию ряда государственных услуг. Специализированное транспортное средство прибыло в Беловодск, где ближайшие дни сотрудники МРЭО ГИБДД МВД по ЛНР осуществляют прием граждан по вопросу замены водительского удостоверения, регистрационных документов, а также государственных номерных знаков, - говорится в сообщении.

Выездной пункт будет работать без перерыва с понедельника по пятницу с 09.00 до 16.00, в субботу - с 09.00 до 14.00.

- После принятия пакета документов от граждан длительность изготовления водительских удостоверений регистрационных документов на транспортное средство будет составлять не более одного часа. Фотографирование проводится в самом ТС, - сообщил ЦОС.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«КАМАЗ» собирается развивать дилерскую и сервисную сеть в Донбассе

Также предприятие планирует принять участие в создании индустриального парка в Мариуполе (подробнее)