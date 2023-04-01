Пострадавшего госпитализировали Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 1 апреля, в Яковлевке в результате обстрела ВСУ ранен мирный житель. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- В населенном пункте Яковлевка по улице Ясиноватской, 132 «а» ранен мужчина 1960 года рождения, - говорится в сообщении СЦКК.

Тем временем, украинские боевики обстреляли Никитовский район Горловки. Повреждено жилье в частном секторе (улица Земнухова, 3, также пострадали хозпостройки).

ВФУ за прошедшие сутки тридцать четыре раза обстреляли Республику, выпустив по ее территории 171 боеприпас. По данным СЦКК, под вражеским огнем оказались Горловка (Никитовский район), Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район) и Александровка.

В результате украинской агрессии в Александровке ранена мирная жительница. Повреждены четыре домостроения в Киевском и Петровском районах Донецка. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры - не зафиксировано.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Судьба мальчика из Макеевки, которого восемь лет назад нашли в собачьей будке, изменится благодаря врачам из Москвы

Сейчас ребенок-сирота находится в детском доме-интернате. В тепле и уюте. Но так было не всегда, несколько лет назад малыша нашли буквально на улице (подробнее)