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НовостиОбщество1 апреля 2023 15:32

Разработана программа социально-экономического развития Донбасса, сейчас она на утверждении

В Минстрое РФ прошло совещание по вопросу социально-экономического развития новых регионов страны
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Обсуждение программы социально-экономического развития новых регионов. Фото: Минстрой России

Обсуждение программы социально-экономического развития новых регионов. Фото: Минстрой России

Программа социально-экономического развития новых регионов России разработана по поручению Президента РФ Владимира Путина для доведения уровня жизни в них до общероссийского к 2030 году.

- Подготовка документа совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти практически завершена. Документ находится на утверждении, - говорится в сообщении Минстроя России.

В дальнейшем органами управления новых субъектов должны быть приняты региональные программы, которые будут взаимоувязаны с федеральной программой и планами по восстановлению. Такой подход позволит обеспечить комплексную и системную интеграцию новых регионов в единое социально-экономическое пространство России.

Программы социально-экономического развития новых регионов рассмотрены на заседании Рабочей группы по их восстановлению. Глава Минстроя России Ирек Файзуллин провел совещание по вопросу социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и их интеграции в пространство России.

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