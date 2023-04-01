В ЛНР открылись еще четыре пункта приема документов на паспорт России

Государство делает все, чтобы граждане имели возможность получить главный документ без проволочек. Фото: МВД РФ
Сотрудники управления по вопросам миграции МВД ЛНР организовали еще четыре пункта приема документов на получение паспорта гражданина РФ - в Алчевске и поселках Белокуракино, Марковка и Меловое. Об этом сообщили в Центре общественных связей МВД Республики.
- Сотрудники управления по вопросам миграции МВД по Луганской Народной Республике начали прием заявлений о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации еще в четырех пунктах, - говорится в сообщении.
Прием документов на получение паспорта ведется по следующим адресам:
- отдел по вопросам миграции Белокуракинского РОВД МВД ЛНР: пгт Белокуракино, улица Чапаева, 63а;
- отдел по вопросам миграции Марковского РОВД МВД ЛНР: пгт Марковка, переулок Южный, 2;
- отдел по вопросам миграции Меловского РОВД МВД ЛНР: пгт Меловое, улица Луначарского, 73;
- на базе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ): Алчевск, улица Запорожская, 161.
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