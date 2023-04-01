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НовостиОбщество1 апреля 2023 9:23

В ЛНР открылись еще четыре пункта приема документов на паспорт России

Сотрудники управления по вопросам миграции МВД начали прием заявлений
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Государство делает все, чтобы граждане имели возможность получить главный документ без проволочек. Фото: МВД РФ

Государство делает все, чтобы граждане имели возможность получить главный документ без проволочек. Фото: МВД РФ

Сотрудники управления по вопросам миграции МВД ЛНР организовали еще четыре пункта приема документов на получение паспорта гражданина РФ - в Алчевске и поселках Белокуракино, Марковка и Меловое. Об этом сообщили в Центре общественных связей МВД Республики.

- Сотрудники управления по вопросам миграции МВД по Луганской Народной Республике начали прием заявлений о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации еще в четырех пунктах, - говорится в сообщении.

Прием документов на получение паспорта ведется по следующим адресам:

- отдел по вопросам миграции Белокуракинского РОВД МВД ЛНР: пгт Белокуракино, улица Чапаева, 63а;

- отдел по вопросам миграции Марковского РОВД МВД ЛНР: пгт Марковка, переулок Южный, 2;

- отдел по вопросам миграции Меловского РОВД МВД ЛНР: пгт Меловое, улица Луначарского, 73;

- на базе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ): Алчевск, улица Запорожская, 161.

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