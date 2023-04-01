Украинские боевики утром трижды обстреляли запад Донецка и Горловку

В результате украинской агрессии в Александровке ранена мирная жительница Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) с начала суток трижды обстреляли Донецк и Горловку. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Украинские боевики начали обстреливать в четыре часа утра. По Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка выпущен 21 снаряд, по Никитовскому району Горловки - пять. Противник применяет артиллерию 152 и 155 миллиметров (стандарт НАТО).

ВФУ за прошедшие сутки тридцать четыре раза обстреляли Республику, выпустив по ее территории 171 боеприпас. По данным СЦКК, под вражеским огнем оказались Горловка (Никитовский район), Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район) и Александровка.

В результате украинской агрессии в Александровке ранена мирная жительница. Повреждены четыре домостроения в Киевском и Петровском районах Донецка. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры - не зафиксировано.

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